Le Bayern élimine le Real lors d'une soirée européenne de légende

Une soirée européenne de légende a vu le Bayern Munich écarter le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions (4-3, 2-1 à l'aller). Les Allemands affronteront le PSG en demi-finale.

Cinq buts en première période, une course poursuite ininterrompue et un final en apothéose: le Bayern et le Real se sont livré un combat titanesque mercredi soir. Et alors qu'on se dirigeait vers des prolongations, ce sont finalement les Bavarois qui ont eu le dernier mot sur un éclair de génie de Luis Diaz.

Le Colombien a armé un coup de canon du pied droit à la 89e pour propulser le Bayern dans le dernier carré, quelques instants après l'expulsion d'Eduardo Camavinga pour un deuxième carton jaune. Cinq minutes plus tard, Michael Olise entérinait la qualification des Allemands avec le 4-3.

Comme lors du match aller déjà remporté par le Bayern (2-1), les deux équipes ont proposé un festival offensif, marquant cette fois cinq buts dans les 45 premières minutes.

Tout a commencé après seulement 40 secondes lorsque Manuel Neuer, pourtant phénoménal mercredi dernier à Madrid, a commis une erreur improbable. Le portier allemand, très avancé dans sa surface, a relancé dans les pieds d'Arda Güler. Le jeune Turc (21 ans) s'est appliqué pour marquer dans le but vide.

Le Bayern n'a pas tardé à réagir, égalisant dès la 6e minute par Aleksandar Pavlovic, qui a profité d'une sortie ratée d'Andriy Lunin pour reprendre un corner bien botté par Joshua Kimmich.

Le 50e but de Kane

A nouveau virtuellement éliminé, le Real a repris l'avantage à la 29e sur une nouvelle inspiration de Güler. Alors qu'il n'avait encore jamais marqué en C1, il s'est offert un doublé en transformant avec brio un coup-franc pas bien lu par Neuer.

Dans cette première mi-temps aux allures de course poursuite, le Bayern a égalisé à 2-2 à la 38e grâce à son buteur maison Harry Kane, lequel a inscrit au passage sa 50e réussite de la saison. Avant le 3-2 du Real signé Kylian Mbappé, une minute après la barre transversale trouvée par Vinicius.

Etant parvenus à refaire leur retard, les Madrilènes ont ensuite tenté d'assurer le coup en fin de match pour aller chercher les prolongations. C'était sans compter sur le but splendide de Diaz, qui a offert au Bayern un nouveau défi alléchant face au champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain.

/ATS