Le Brésil solide no 1 mondial, la Suisse 15e

Le Brésil, qui a détrôné la Belgique au classement FIFA en mars, a conforté en septembre son rang de no 1 mondial. Alors que la Suisse a progressé d'une place pour s'établir au 15e rang.

A moins de deux mois de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), la Seleçao (1841,30 pts) a conforté sa première place mondiale après ses larges succès contre le Ghana (3-0) et la Tunisie (5-1) en amical en septembre.

L'équipe auriverde emmenée par Neymar creuse l'écart sur la Belgique (1816,71 pts), qui reste deuxième après avoir dominé la hiérarchie mondiale entre octobre 2018 et mars 2022.

L'Argentine de Lionel Messi, tenante de la Copa America, se maintient pour sa part sur la troisième marche du podium avec 1773,88 points, dans un top 5 inchangé par rapport au mois de juin avec la France quatrième et l'Angleterre cinquième.

Les Bleus, évincés du trio de tête après un mois de juin très mitigé, n'ont pas relevé la tête en septembre avec une victoire contre l'Autriche (2-0) puis une défaite face au Danemark (2-0) en Ligue des nations. L'équipe de Didier Deschamps compte désormais 1759,78 points.

Le seul changement dans le top 10 est à mettre au crédit de l'Italie championne d'Europe (6e), qui a doublé l'Espagne (7e), même si la Nazionale n'est pas qualifiée pour le Mondial 2022 en fin d'année.

Les récentes bonnes sorties de l'équipe de Murat Yakin permettent à la Suisse de grignoter une place et d'intégrer le top 15. On compte onze équipes européennes au sein de ce top 15, trois pays d'Amérique du sud (Uruguay en plus du Brésil et de l'Argentine) et une nation d'Amérique centrale, le Mexique (13e).

/ATS