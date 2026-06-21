Le Cap-Vert tient tête à l'Uruguay et marque ses premiers buts

Le Cap-Vert a écrit une nouvelle page de son histoire en Coupe du monde dimanche à Miami. Il ...
Le Cap-Vert tient tête à l'Uruguay et marque ses premiers buts

Le Cap-Vert tient tête à l'Uruguay et marque ses premiers buts

Photo: KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Le Cap-Vert a écrit une nouvelle page de son histoire en Coupe du monde dimanche à Miami. Il a marqué ses premiers buts en tenant tête (2-2) à l'Uruguay qui réalise une nouvelle contre-performance.

La 64e nation au classement FIFA, héroïque dans ce match, a ouvert le score par Kevin Pina (21e) et égalisé par Hélios Varela (61e) alors que Maxi Araujo (44e) et Agustin Canobbio (45e+6) avaient marqué pour la Celeste. Face à l'Espagne lors du troisième match, la défaite sera interdite pour l'Uruguay, actuellement deuxième du groupe H à égalité avec son adversaire du jour.

/ATS
 

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