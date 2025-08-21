Le Lausanne-Sport peut croire à la qualification

Le Lausanne-Sport a tenu en échec le Besiktas jeudi lors du barrage aller de Conference League (1-1). Longtemps frustrés, les Vaudois ont égalisé à la 83e pour s'offrir une chance d'y croire.

Bryan Okoh a surgi sur un corner botté par Olivier Custodio et sa reprise du genou droit a terminé dans la lucarne du portier turc Ersin Destanoglu. Une égalisation méritée pour un LS qui n'avait jusque-là pas réussi à concrétiser ses nombreuses occasions.

Ni Gaoussou Diakité (5e, 46e), ni Kaly Sène (9e, 33e), ni Beyatt Lekoueiry (34e, 51e) - le trio offensif reconduit une nouvelle fois par Peter Zeidler - n'avaient réussi à trouver la faille, au grand dam d'un stade de la Tuilière à guichets fermés. L'enceinte a accueilli 11'931 spectateurs dans une ambiance des grands soirs.

Exploit possible

Les supporters lausannois ont même cru que le LS allait devoir se rendre à Istanbul avec un désavantage terrible après l'ouverture du score turque peu avant la mi-temps. Le Kosovar Milot Rashica a profité d'un replacement un poil tardif de Karlo Letica, qui venait d'effectuer une sortie décisive, pour faire rugir les quelque 1500 fans turcs présents sur les hauts de Lausanne.

Les hommes de Peter Zeidler ont toutefois eu le mérite de poursuivre leurs efforts en deuxième mi-temps, jusqu'à l'égalisation d'Okoh. S'ils font preuve de la même jouerie que depuis le début de cette campagne qualificative, celle qui leur a permis d'écarter le Vardar Skopje et le FK Astana lors de cette campagne qualificative déjà réussie, les Vaudois peuvent vraiment croire à l'exploit et à une qualification pour la phase de ligue jeudi prochain à Istanbul.

