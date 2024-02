Le PSG attendu au tournant, le Bayern au rebond

Le Paris SG est attendu au tournant ce mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions en recevant la Real Sociedad.

De son côté, le Bayern Munich sera au rebond contre la Lazio Rome après la gifle reçue samedi face au Bayer Leverkusen en Bundesliga.

Le PSG de Luis Enrique, qui déroule en Ligue 1 comme contre Lille samedi (3-1), doit encore prouver qu'il a le niveau pour rivaliser avec les cadors européens et enfin passer les huitièmes de finale, après deux éliminations d'affilée à ce stade. Cette fois, le club de la capitale a évité une confrontation contre les gros calibres que sa deuxième place en phase de groupes rendait probable, héritant au tirage au sort de la modeste Real Sociedad.

Modeste mais solide: le club basque a terminé premier de son groupe devant l'Inter Milan, finaliste la saison dernière. Reste qu'une sortie de route du PSG contre le 7e de Liga, novice à ce niveau européen, serait une sérieuse déconvenue à l'heure où le club est contraint d'envisager un possible départ de Kylian Mbappé en fin de saison. Premier élément de réponse mercredi au Parc des Princes.

La Lazio, un défouloir pour le Bayern ?

Le Bayern Munich a été humilié samedi par le Bayer Leverkusen (3-0) et cela n'arrive pas souvent en Bundesliga, dont le club bavarois a remporté les 11 précédentes éditions. Poreux en défense et incapables de se procurer des occasions de but, l'équipe entraînée par Thomas Tuchel doit réagir en Ligue des champions mercredi à Rome.

La Lazio peut nourrir quelques craintes: éliminé en Coupe d'Allemagne par une équipe de 3e division début novembre, le Bayern avait puni le Borussia à Dortmund (4-0); après avoir vrillé contre Francfort le 9 décembre (défaite 5-1), le Bayern avait enchaîné les victoires en championnat.

/ATS