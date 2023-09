Le PSG battu à domicile par Nice

Le PSG, malgré un doublé de Kylian Mbappé, a subi sa première défaite de la saison vendredi soir.

Les Parisiens se sont inclinés 3-2 contre l'OGC Nice de Jordan Lotomba au Parc des Princes, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1.

Nice, en revanche, reste invaincu et grimpe provisoirement à la 2e place à un point du leader Monaco qui joue à Lorient dimanche, et avec un point d'avance sur le PSG (3e) et Marseille (4e), qui reçoit Toulouse dimanche également. Les Niçois ont marqué par Terem Moffi, auteur d'un doublé (21e, 68e) et Gaëtan Laborde (53e).

/ATS