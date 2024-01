Le Servette FC se hisse à la deuxième place du classement

A la faveur de son... quatorzième match de rang sans défaite, le Servette FC s’est hissé à la deuxième place du classement. Les Grenat se sont imposés 2-0 à St. Gall.

Dans ce choc des dauphins des Young Boys, la formation de René Weiler a forcé la décision avant la demi-heure sur un malheureux autogoal de Jozo Stanic après un centre de l’admirable Keigo Tsunemoto et sur une rupture d’Alexis Antunes qui a bénéficié d’un service en or de Dereck Kutesa. Cette victoire face à une équipe qui avait enlevé ses neuf premiers matches à domicile avant de tomber dimanche contre Lugano ne souffre aucune discussion. Les Genevois ont, en effet, témoigné d’une maîtrise presque absolue à l’autre bout du pays.

L’écart qui les sépare des Young Boys est toujours de 6 points. Mais pour avoir vraiment sa chance dans la lutte pour le titre, le Servette FC doit impérativement se renforcer ces prochains jours. René Weiler est, on le sait, très loin de bénéficier de la même profondeur de banc que Raphaël Wicky à Berne.

Un bon point pour Lausanne malgré tout

Au Letzigrund dans une rencontre entre deux équipes au bord de la crise, le Lausanne-Sport a cueilli un point précieux (2-2) face au FC Zurich même si le scénario de la rencontre peut lui laisser bien des regrets. Les Vaudois ont, en effet, mené 2-0 à la pause avant de concéder l’égalisation à la... 52e déjà. En fin de rencontre, la VAR annulait une réussite de Brighton Labeau pour une faute de main qui n’avait rien d’intentionnelle.

Trois jours après la défaite impardonnable à Lucerne, Ludovic Magnin a sans doute apprécié la réaction de son équipe. Encore davantage le réveil de Rares Ilie, buteur et passeur, et les promesses dévoilées par Simone Pafundi. Introduit à la 66e, le prodige italien a eu le temps de démontrer des qualités extraordinaires qui devraient très vite lui permettre de s’affirmer comme l’une des plus grandes attractions de la Super League.

