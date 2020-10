Le Valais et Bâle-Ville interdisent les grandes manifestations

Le Canton du Valais a décidé que les clubs professionnels devront évoluer à huis clos dès aujourd'hui. A Bâle-Ville, les matches auront lieu avec seulement 1000 spectateurs au maximum.

En Valais, le gouvernement a pris la décision d'interdire la pratique des sports de contact (football, basketball, hockey sur glace, sports de combat) à l'exception de la pratique à huis clos à titre professionnel et de l'entraînement à titre individuel. Cela signifie que le sport amateur se met en hibernation.

Ainsi, le match Sion - Servette prévu dimanche se jouera sans spectateurs comme les matches de hockey de Sierre ou Viège et de basketball pour Monthey.

Après le canton de Berne, le canton de Bâle-Ville réagit également contre l'augmentation du nombre d'infections au coronavirus et interdit les grandes manifestations avec plus de 1000 visiteurs. Cela concerne également dans le domaine sportif, les matches du FC Bâle. Celui prévu dimanche contre Lausanne a déjà été reporté par la Swiss Football League. Plus de six joueurs de la première équipe rhénane se trouvent en quarantaine.

