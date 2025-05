Le gardien de Heidenheim évacué sur une civière après un choc

Le gardien de Heidenheim Kevin Müller a été évacué sur une civière après un choc dans un duel aérien, vendredi en Bundesliga contre Bochum. Il a été soigné durant de longues minutes sur la pelouse.

A la 49e minute de la rencontre entre Heidenheim et Bochum, Kevin Müller a percuté le joueur de Bochum Ibrahima Sissoko et est resté immobile sur la pelouse. Les soigneurs sont entrés pour soigner le gardien de but pendant une grosse dizaine de minutes.

'Kevin Müller! Kevin Müller!' ont repris les 15'000 supporters de la Voith-Arena de Heidenheim alors que le gardien de leur équipe était pris en charge au pied du parcage visiteurs. Müller a cédé sa place à Frank Feller, et a quitté le terrain sur une civière, sous les applaudissements.

/ATS