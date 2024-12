Le parquet suédois clôt l'enquête pour « viol »

L'enquête pour viol visant Kylian Mbappé lors de son passage à Stockholm en octobre est close en l'absence de preuves suffisantes. Le parquet suédois l'a indiqué jeudi, sans nommer le joueur.

'J'estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre l'enquête, qui est donc close', a indiqué dans un communiqué la procureure en charge de l'affaire, Marina Chirakova. Sans citer le nom du capitaine de l'équipe de France, elle a précisé que la personne visée par l'enquête n'avait 'pas été notifiée d'une suspicion de crime'.

Les faits sur lesquels la justice enquêtait ont eu lieu le jeudi 10 octobre dans un hôtel de Stockholm, le Bank Hotel, où Mbappé et son entourage logeait, d'après les tabloïds suédois Aftonbladet et Expressen. L'attaquant français était considéré selon la presse comme 'raisonnablement suspect' dans l'enquête préliminaire, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise.

Selon Aftonbladet, une plainte avait été déposée le samedi 12 octobre après que la victime présumée eut demandé une aide médicale. Mbappé avait d'abord dénoncé une 'fake news' sur les réseaux sociaux, faisant un lien avec son litige financier avec le PSG.

Dans une récente interview sur Canal+, la star avait évoqué sa surprise autour de cette affaire. 'Je n'ai rien reçu. Pas de convocation, rien', avait dit Mbappé. 'C'est juste de l'incompréhension. Je ne me suis jamais senti concerné. Il y a eu beaucoup de bruit'.

/ATS