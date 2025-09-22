Le point sur le football féminin en Suisse et à l'étranger

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. Huit buts ont été inscrits lors du match entre Saint-Gall et Rapperswil-Jona (5-3). Du côté de l'équipe victorieuse, les réussites ont été signées Ina Cavelti (9e/51e) et Eva Baumann (28e/35e/65e). 'Rappi' a marqué par Queralt Torradeflot Estevez (50e/71e) et Adelisa Hafizovic (93e). Grâce à ce succès, Saint-Gall reste sur les talons du trio de tête composé par Servette, GC et Bâle.

LE BUT DU WEEK-END. Il a été inscrit à la 65e par la capitaine bâloise Coumba Sow, d'une magnifique frappe prise de 20 mètres. Cette réussite a permis au FCB de battre Lucerne 1-0.

LE POINT AU CLASSEMENT. Servette, qui a battu le FC Zurich, est seul leader avec trois points d'avance sur Grasshopper et Bâle. En queue de classement, Thoune attend toujours de débloquer son compteur.

LA PROCHAINE JOURNEE: Mercredi soir, Servette espère cueillir une nouvelle victoire à domicile contre Aarau, qui n'a pas encore gagné cette saison. Bâle accueillera Zurich pour un remake de la finale de la Coupe de mars dernier.

Les Suissesses à l'étranger

PAYS-BAS. Riola Xhemaili tient la grande forme. La Suissesse de 22 ans a inscrit les deux buts de la victoire du PSV Vrouwen 2-1 à Utrecht. Elle a marqué à la 68e et à la 87e.

ALLEMAGNE. Le SC Fribourg est leader de la Bundesliga après son large succès 6-2 contre Hambourg. Trois Suissesses ont disputé la rencontre, à savoir Julia Stierli, Aurélie Csillag (2 buts) et Leela Egli (1 but).

FRANCE. Meriame Terchoun a participé à la victoire de Dijon 2-1 contre Montpellier. Mais elle avait déjà été remplacée quand son équipe a marqué ses deux buts.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a fait sa première apparition de la saison en tant que titulaire avec Barcelone, qui a dominé le FC Séville 5-0. La Suissesse a joué un peu plus d'une heure.

Le chiffre de la semaine

Sept joueuses suisses évolueront cette saison en Ligue des champions dès le 7 octobre. Il s'agit de Sydney Schertenleib (Barcelone), Livia Peng (Chelsea), Lia Wälti et Viola Calligaris (Juventus), Smilla Vallotto (Wolfsburg), Alayah Pilgrim (AS Rome) et Naina Inauen (Valerenga Oslo).

/ATS