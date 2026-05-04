Les Bâloises sanctionnées par un forfait, Saint-Gall repêché

Le FC Bâle ne jouera pas les demi-finales de la Women's Super League. L'ASF lui a infligé une défaite par forfait pour avoir aligné une joueuse non qualifiée lors de sa victoire contre Saint-Gall.

'Cette décision repose sur le fait que le FC Basel 1983 a dépassé le nombre autorisé d'occasions de remplacement et a aligné une joueuse qui ne figurait pas sur la feuille de match', a justifié l'ASF dans un communiqué publié lundi soir.

Ce sont donc les joueuses de Suisse orientale, battues 6-2 vendredi au Parc Saint-Jacques, qui affronteront YB vendredi en demi-finale. A moins que le club rhénan ne dépose un recours qui repousserait cette rencontre de quelques jours.

L'autre demi-finale entre Zurich et Servette Chênois aura lieu quoiqu'il arrive vendredi.

/ATS