Les Champions du monde tenus en échec au Vénézuéla

Le retour en sélection de Lionel Messi n’a pas été couronné de succès. A Maturin sur une pelouse gorgée d’eau, l’Argentine a dû se contenter du partage des points face au Vénézuéla.

Les Champions du monde, qui retrouvaient leur capitaine blessé en septembre, avaient pourtant ouvert le score à la 13e minute par le défenseur de Benfica Nicolas Otamendi. Mais Salomon Rondon devait égaliser après le repos. Ces deux points égarés ne remettent pas en question la première place de l’Argentine dans ce tour préliminaire de la Coupe du monde.

A Santiago, le Brésil a – enfin – relevé la tête. Il s’est imposé 2-1 devant le Chili grâce aux réussites des deux joueurs de Botafogo Igor Jesus et Luiz Henrique. A la faveur de ce succès, les Brésiliens se donnent un matelas de deux points sur la barre. Quatrièmes au classement avec un point d’avance sur l’Equateur et la Bolivie et deux sur le Vénézuéla, ils ont évité, avec ce résultat, de basculer dans une crise peut-être sans précédent.

Les six premiers seront qualifiés directement pour la Coupe du monde 2026. Le septième disputera un barrage.

/ATS