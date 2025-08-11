Les Young Boys engagent un international bosnien

Les Young Boys ont engagé l'international bosnien Armin Gigovic (23 ans). Ce milieu de terrain, qui évoluait à Holstein Kiel, a signé un contrat de quatre ans avec le club bernois.

Gigovic a inscrit cinq buts la saison dernière en Bundesliga. Il compte douze sélections avec la Bosnie-Herzégovine. 'C'est un joueur dynamique au bénéfice d'une bonne technique. Sa mentalité va convenir à YB', a déclaré dans un communiqué Christoph Spycher, le patron du domaine sportif.

'Il va apporter de la stabilité à notre milieu de terrain, ainsi que de la créativité et de la force de pénétration', a-t-il encore ajouté.

/ATS