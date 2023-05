Les adieux réussis de Granit Xhaka

Granit Xhaka n'a pas raté ses adieux à Arsenal. En partance pour Leverkusen, le capitaine de l'équipe de Suisse a réussi un doublé lors de son 297e et dernier match avec les Gunners.

Le Bâlois a inscrit les deux premiers buts de ses couleurs lors du succès 5-0 devant Wolverhampton. Il a signé ainsi ses sixième et septième réussites de la saison, sa plus aboutie à Londres, en championnat. A 30 ans, il a fait le choix de revenir en Allemagne dans un championnat qu'il avait disputé pendant quatre ans avec Mönchengladbach. Après sept ans de bons et loyaux services, il a été remplacé à la 75e sous les ovations du public de l'Emirates qu'il a su reconquérir après avoir traversé des moments bien difficiles.

Cette ultime journée a, bien sûr, été marquée par la lutte contre la relégation avec trois équipes, Everton, Leicester et Leeds, concernées. Everton s'est finalement sauvé à la faveur de son succès 1-0 dans son antre de Goddison Park grâce à la fois à un but fantastique du Malien Abdoulaye Doucouré et aux arrêts déterminants de son gardien Jordan Pickford. Leicester, sept ans après son titre, et Leeds accompagnent ainsi Southampton en Championship. Ils seront remplacés par Burnley, Sheffield United et Luton Town.

/ATS