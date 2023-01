Les débuts de Ronaldo à Al-Nassr incertains

La superstar du football mondial, Cristiano Ronaldo, ne peut pas encore jouer à Al-Nassr car le club saoudien a dépassé son quota de joueurs étrangers, ont indiqué jeudi des responsables du club.

L'attaquant portugais, considéré à 37 ans comme l'un des plus footballeurs de tous les temps, avait affirmé mardi à Ryad vouloir jouer dès que possible, à commencer par le match à domicile contre Al Ta'ee initialement prévu jeudi, et reporté à vendredi.

Mais Cristiano Ronaldo, dont le contrat jusqu'en juin 2025 est estimé à 200 millions d'euros, est le neuvième joueur étranger à rejoindre Al-Nassr, dépassant le maximum de huit autorisés par la fédération saoudienne de football.

'Al Nassr ne l'a pas encore enregistré car il n'y a pas de place vacante pour un joueur étranger', a déclaré à l'AFP un responsable du club, sous couvert d'anonymat, n'étant pas autorisé à parler aux médias.

'Un joueur étranger doit partir pour que Ronaldo puisse être enregistré, soit à travers un transfert soit une résiliation de contrat par consentement mutuel'.

Parmi les joueurs étrangers d'Al-Nassr figurent le gardien de but colombien David Ospina, le milieu de terrain brésilien Luiz Gustavo et les attaquants brésilien Anderson Talisca et camerounais Vincent Aboubakar.

Selon des médias saoudiens, le milieu de terrain ouzbek Jalaluddin Masharipov est le plus susceptible de céder la place au quintuple Ballon d'Or et quintuple lauréat de la Ligue des champions.

'Des négociations sont en cours sur la vente de l'un des joueurs, mais elles ne sont pas encore entrées dans la phase finale', a indiqué un autre responsable du club, en confirmant que le joueur portugais n'avait toujours pas été enregistré jeudi après midi, quelques heures avant le match prévu contre Al Ta'ee.

La rencontre a néanmoins été reportée à vendredi, en raison d'une 'panne électrique', selon les autorités.

Suspendu en Angleterre

Les responsables d'Al-Nassr n'ont pas voulu s'exprimer sur la sanction imposée en novembre à Ronaldo. Le joueur avait été suspendu deux matches après avoir fait tomber le téléphone portable d'un jeune fan à l'issue d'une défaite contre Everton. Cette suspension, décidée par la commission de discipline de la Fédération anglaise, s'appliquera au nouveau club et au championnat, quel que soit le pays, choisi par Ronaldo, avait précisé la FA.

Accueilli mardi par 25.000 spectateurs au stade Mrsool Park de Ryad, Cristiano Ronaldo a affirmé que son arrivée au club saoudien ne marquait pas la fin de sa carrière, mais une nouvelle étape dans sa chasse aux records.

'En Europe mon travail est terminé, j'ai tout gagné, j'ai joué dans les clubs les plus importants', a-t-il déclaré.

L'ONG Amnesty International l'a exhorté jeudi à utiliser son statut de superstar planétaire du football pour s'exprimer sur les questions relatives aux droits humains en Arabie saoudite, royaume ultra-conservateur.

/ATS