Lia Wälti quitte Arsenal pour la Juventus

La capitaine de l'équipe nationale Lia Wälti quitte Arsenal après sept ans pour rejoindre la Juventus. C'est ce qu'annonce la Bernoise de 32 ans sur son compte Instagram.

Issue du centre de formation d'YB, Lia Wälti a rejoint Arsenal à l'été 2018 après cinq ans passés au Turbine Potsdam en Bundesliga. Avec le club londonien, elle a remporté un titre de championne et deux fois la Coupe de la Ligue. La saison dernière, qui a été difficile pour elle en raison d'une longue blessure, elle a célébré le plus grand succès de sa carrière en remportant la Ligue des champions.

Comme prévu, Wälti poursuit sa carrière en Italie, à la Juventus. Comme l'indique le club sur son site, la milieu de terrain a signé un contrat de deux ans. Dans le Piémont, Wälti retrouvera sa coéquipière en équipe nationale Viola Calligaris.

/ATS