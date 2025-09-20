Liga: Ruben Vargas buteur et vainqueur avec Séville

Ruben Vargas a marqué samedi son premier but de la saison à l'occasion de la 5e journée du championnat espagnol. L'attaquant lucernois a participé à la victoire 2-1 de Séville sur la pelouse d'Alavés.

Placé en soutien de l'avant-centre espagnol Isaac Romero, Vargas a ouvert le score à la 10e minute sur une action de grande classe. L'international suisse (54 sélections, 10 buts) a navigué entre trois joueurs du Deportivo Alavés avant d'envoyer une frappe du pied gauche dans la lucarne.

Le club basque a ensuite égalisé sur penalty (17e), mais les Sévillans ont arraché la victoire en deuxième période. Le Chilien Alexis Sanchez, débarqué en fin de mercato de l'Udinese, a marqué le but décisif à la 67e, avant que Vargas ne cède sa place huit minutes plus tard.

L'ailier de 27 ans a ainsi été décisif pour un cinquième match consécutif. Il avait délivré cinq assists lors de ses quatre précédentes sorties, dont deux avec l'équipe de Suisse à Bâle contre le Kosovo et la Slovénie.

Le Real toujours parfait

Imparable Mbappé! L'attaquant star du Real Madrid, à nouveau décisif à domicile face à l'Espanyol Barcelone (2-0), a permis au géant madrilène, seul leader du championnat, de conserver un bilan parfait de cinq victoires en cinq journées.

Insatiable, le buteur français, bourreau de l'OM mardi en Ligue des champions avec deux pénalties (2-1), a fait le break en début de seconde période d'une frappe tendue de l'extérieur de la surface (47e, 2-0).

Il s'agit de son 9e but en huit matches toutes compétitions confondues en club et en sélection. Le défenseur brésilien Eder Militao avait ouvert le score en première mi-temps d'un missile du droit en pleine lucarne (22e, 1-0), plaçant le Real (1er, 15 points) sur la route de ce cinquième succès en cinq journées.

