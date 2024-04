Ligue des champions: Manchester City battu aux tirs au but

Au bout du suspense, Real Madrid a arraché sa place en demi-finale de la Ligue des champions. Les Espagnols se sont imposés aux tirs au but sur la pelouse de Manchester City, tenant du trophée.

Après le 3-3 de l'aller, le match s'est cette fois conclu sur un nul 1-1 après prolongations. Lors de la séance décisive, Modric a été le premier et le seul Madrilène à échouer. Mais tant Bernardo Silva que Kovacic en face ont manqué leur affaire face à Lunin. La qualification madrilène a été acquise sur la frappe de Rüdiger, qui ne laissait aucune chance à Ederson.

But dès la 12e

Le Real a marqué dès la 12e grâce à Rodrygo, qui trompait Ederson en deux fois. Cette réussite devait beaucoup à Bellingham, auteur d'un contrôle magique à mi-terrain qui lui permettait de lancer Vinicius, dont le centre était converti par son compatriote.

Les tenants du titre ont ensuite beaucoup pressé pour tenter d'égaliser contre un adversaire qui n'a fait que défendre (18 corners à 1 pour les Anglais!), mais de manière intelligente. Une tête d'Haaland a été repoussée par la transversale (19e) et Lunin s'est interposé sur un essai de Kevin de Bruyne (27e).

Un but et un raté pour de Bruyne

A la reprise, City, avec un Manuel Akanji qui n'hésitait pas à venir en attaque, poursuivait sa lancinante mais stérile domination. Les Anglais finissaient quand même par trouver le fruit de leurs efforts grâce à de Bruyne, qui profitait du travail préparatoire du nouvel entré Doku (76e) et d'un renvoi raté de Rüdiger. Le stratège belge manquait incroyablement le doublé six minutes plus tard, ne cadrant pas en excellente position.

Il a donc fallu avoir recours aux prolongations pour lesquelles Pep Guardiola a remplacé Haaland par Alvarez, tentant ainsi de mettre un profil différent au coeur de l'attaque mancunienne. Akanji et de Bruyne laissaient aussi leur place (112e) pour apporter de la fraicheur aux Citizens, qui semblaient un peu à court d'énergie après tous les efforts fournis pour revenir. Le score ne bougeait pas et la décision se faisait aux tirs au but.

/ATS