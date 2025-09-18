Ligue des champions: Monaco s'incline lourdement à Bruges

Privé du Genevois Denis Zakaria, blessé, l'AS Monaco a raté son entrée en lice en Ligue des champions jeudi. Les Monégasques ont pris l'eau sur la pelouse du Club Bruges, vainqueur 4-1.

Philipp Köhn, le portier suisse de Monaco, n'a pu faire grand-chose entre la 32e et la 43e, période choisie par les Belges pour marquer à trois reprises. Köhn avait retardé l'échéance avec deux belles parades (25e, 27e) mais il a dû s'avouer vaincu devant l'Allemand Nicolo Tresoldi (32e), le Nigérian Raphael Onyedika (39e) et le capitaine belge Hans Vanaken (42e).

Monaco peut regretter ce penalty manqué par Maghnes Akliouche en début de match (10e). Mais les Brugeois, qui ont encore ajouté un quatrième but en deuxième période (75e Diakhon), auraient sans doute fini par imposer leur domination, quel que fût le scénario. La réduction du score tardive d'Ansu Fati (92e), l'ancien joyau du Barça, n'aura été qu'anecdotique.

Avec cette performance souveraine, le Club Bruges a affirmé son ambition d'atteindre à nouveau la phase à élimination directe. La saison dernière, le vice-champion de Belgique du Zougois Ardon Jashari, parti cet été à l'AC Milan, avaient été éliminés en 8es de finale par les Anglais d'Aston Villa.

Leverkusen arrache un point à Copenhague

Dans l'autre match du début de soirée, le Bayer Leverkusen, toujours emprunté depuis le départ de son entraîneur Xabi Alonso (Real Madrid) et de nombreux cadres (Wirtz, Xhaka, Frimpong, entre autres), a dû s'employer pour arracher le match nul à Copenhague (2-2).

Les Danois, tombeurs du FC Bâle en barrages, ont mené 1-0, puis 2-1 mais ont finalement cédé sur un but contre son camp du défenseur grec Pantelis Hatzidiakos dans les arrêts de jeu (92e).

/ATS