Ligue des champions: Yann Sommer face à Erling Haaland

La deuxième partie de la 1re journée de la Ligue des champions sera marquée par l'affiche entre Manchester City et Inter Milan ce soir dès 21h00. Yann Sommer, dans la cage italienne, devra se méfier.

Le gardien suisse de l'Inter fera notamment face au 'monstre' Erling Haaland, qui a inscrit la bagatelle de neuf buts en quatre matches depuis le début de la saison en Premier League. Museler l'attaquant norvégien sera la mission numéro un des nerazzurri, mais il s'agira aussi de faire en sorte que les passes ne lui arrivent pas.

Ce match est un 'remake' de la finale 2023, que les Anglais avaient gagné 1-0 grâce à une réussite de Rodri. De leur côté, les Italiens ne carburent pas encore à plein régime, avec deux succès et deux nuls en Serie A. Et surtout, des prestations accompagnées d'un certain scepticisme.

Finaliste malheureux de la dernière édition, Borussia Dortmund entame son parcours avec un déplacement sur la pelouse du Club Bruges. Gregor Kobel et ses collègues semblent avoir les moyens de revenir de Belgique avec les trois points.

Désormais orphelin de Mbappé, le Paris Saint-Germain entame son parcours avec la réception des Espagnols de Gérone, pour la première fois à ce niveau de la compétition. Le PSG est bien parti en Ligue 1 avec quatre victoires en autant de matches, mais l'Europe représente un défi différent.

Bologne, avec son trio suisse Remo Freuler - Michel Aebischer - Dan Ndoye, va aussi débuter en C1. Les Italiens recevront le Shakhtar Donetsk.

/ATS