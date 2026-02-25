Ligue des champions: la Juventus sortie malgré un beau combat

La Juventus a frôlé l'exploit. Après avoir remonté un déficit de trois buts, elle a fini par ...
Ligue des champions: la Juventus sortie malgré un beau combat

Ligue des champions: la Juventus sortie malgré un beau combat

Photo: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari

La Juventus a frôlé l'exploit. Après avoir remonté un déficit de trois buts, elle a fini par être éliminée par Galatasaray en barrage retour de Ligue des champions, malgré un succès 3-2 ap.

Battue 5-2 à Istanbul la semaine dernière, la formation transalpine se trouvait face à un énorme défi pour renverser la vapeur. Elle a pris les devants grâce à un penalty de Locatelli (37e) avant d'être réduite à dix en raison de l'expulsion de Kelly (48e), qui a paru bien sévère. En infériorité numérique, la tâche des Italiens semblait alors quasi impossible.

Attentisme coupable

Et pourtant! Profitant de l'attentisme coupable des Turcs, qui se bornaient à défendre, la Juve a arraché les prolongations grâce à des réussites de Gatti (70e) et McKennie (82e).

Durant le temps supplémentaire, les visiteurs ont enfin commencé à jouer et à profiter de leur homme supplémentaire sur la pelouse. Ils ont repris un avantage décisif grâce à Osimhen (105e) et Yilmaz (119e). Les forces des Italiens ont décliné au fil des minutes.

L'Atalanta sera donc le seul représentant de Serie A lors des 8es de finale. Le calcio ne traverse pas la meilleure période de son histoire.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ligue des champions: le PSG passe, le Real Madrid aussi

Ligue des champions: le PSG passe, le Real Madrid aussi

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 23:05

Super League: le leader gagne chez le dernier

Super League: le leader gagne chez le dernier

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 20:55

Ligue des champions: Atalanta sort le Borussia Dortmund

Ligue des champions: Atalanta sort le Borussia Dortmund

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 20:49

Altin Shala voit le bout du tunnel

Altin Shala voit le bout du tunnel

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 11:30

Articles les plus lus

Infantino serein malgré les violences au Mexique

Infantino serein malgré les violences au Mexique

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 07:27

Altin Shala voit le bout du tunnel

Altin Shala voit le bout du tunnel

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 11:30

Ligue des champions: Atalanta sort le Borussia Dortmund

Ligue des champions: Atalanta sort le Borussia Dortmund

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 20:49

Super League: le leader gagne chez le dernier

Super League: le leader gagne chez le dernier

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 20:55

Ligue des champions: la Juventus en mauvaise posture

Ligue des champions: la Juventus en mauvaise posture

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 04:03

Infantino serein malgré les violences au Mexique

Infantino serein malgré les violences au Mexique

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 07:27

Altin Shala voit le bout du tunnel

Altin Shala voit le bout du tunnel

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 11:30

Ligue des champions: Atalanta sort le Borussia Dortmund

Ligue des champions: Atalanta sort le Borussia Dortmund

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 20:49

L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt

L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt

Football    Actualisé le 24.02.2026 - 23:15

Ligue des champions: la Juventus en mauvaise posture

Ligue des champions: la Juventus en mauvaise posture

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 04:03

Mondial 2026: violences au Mexique, le boss de la FIFA serein

Mondial 2026: violences au Mexique, le boss de la FIFA serein

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 04:46

Infantino serein malgré les violences au Mexique

Infantino serein malgré les violences au Mexique

Football    Actualisé le 25.02.2026 - 07:27