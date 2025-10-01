Ligue des champions: large succès des Magpies en Belgique

Newcastle s'est imposé 4-0 à Bruxelles contre l'Union Saint-Gilloise lors de la 2e journée de Ligue des champions. Les Magpies n'ont pas été inquiétés.

Les Anglais ont marqué par Woltemade (17e), Gordon, qui a transformé deux penalties (43e/64e), et Barnes (81e). Après sa commotion, Fabian Schär a retrouvé la compétition en entrant à la 83e. Côté belge, le Suisse Marc Giger est entré à l'appel de la seconde mi-temps. Les deux équipes comptent ainsi trois points.

Dans l'autre match de 18h45, Qarabag FK a empoché un deuxième succès en dominant le FC Copenhague 2-0. Le club de l'Azerbaïdjan constitue l'une des surprises de ce début de compétition.

/ATS