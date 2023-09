Ligue des champions: le Real Madrid gagne à la 94e

Le Real Madrid a peiné pour battre Union Berlin 1-0 lors de la 1re journée de la Ligue des champions. Les Espagnols ont dû attendre la 94e et un but heureux de Bellingham pour passer l'épaule.

Urs Fischer peut l'avoir mauvaise. L'entraîneur zurichois a failli réussir sa première en Ligue des champions avec Union Berlin, qui a longtemps tenu le 0-0 au Santiago Bernabeu. Les Allemands, néophytes à ce niveau, ont beaucoup subi, notamment en seconde période.

Mais ils ont su faire le dos rond, grâce à une solide organisation défensive et une solidarité de tous les instants. Il leur a aussi fallu une bonne dose de réussite, comme sur les essais de Rodrygo (51e) et Joselu (63e) qui ont fini sur le poteau. Mais comme souvent, le Real a trouvé les ressources pour arracher la victoire au bout des arrêts de jeu.

Dans le groupe A à Istanbul, Galatasaray et le FC Copenhague se sont séparés sur un nul 2-2. Les visiteurs ont mené après des réussites d'Elyounoussi (35e) et Goncalves (58e). Les Danois ont évolué à dix dès la 73e, ce qui a fini par leur coûter cher. Les Turcs ont sauvé un point grâce à Boey (86e) et Tete (88e).

