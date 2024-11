Ligue des nations: les Français ont réagi

La France a retrouvé des couleurs: elle s'est imposée 3-1 à Milan contre l'Italie en Ligue des nations. Cela lui a permis de finir en tête du groupe 2 de la Ligue A.

Muets contre Israël jeudi, les joueurs de Didier Deschamps ont donc bien réagi. Pour sa 50e sélection, Rabiot a ouvert le score dès la 2e sur un corner botté par Digne. Ce dernier a aussi été impliqué sur le deuxième but des visiteurs, son coup franc touchant la barre et retombant au fond des filets via le dos du gardien Vicario (33e).

L'Italie a répliqué peu après par Cambiaso (35e). Décidément maître des airs, Rabiot a redonné de la tête deux longueurs d'avance aux Bleus (65e), sur une nouvelle passe de Digne, qui lui aussi portait le maillot national pour la 50e fois. A noter que les trois réussites de la France sont tombées sur des balles arrêtées.

/ATS