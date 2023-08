Lionel Messi frappe encore

On n'arrête plus Lionel Messi ! Buteur pour la huitième fois en cinq matches, l'Argentin a mené l'Inter Miami en demi-finale de la Leagues Cup.

Dans leur antre de Fort Lauderdale, Lionel Messi et ses coéquipiers se sont imposés 4-0 devant Charlotte pour obtenir le droit de défier Philadelphie en demi-finale de cette compétition qui réunit des équipes de la MLS et de la Liga MX. L'Argentin a scellé le score à la 86e minute. A noter que c'est le Venezuelien Josef Martinez, ancien joueur des Young Boys et de Thoune, qui avait ouvert la maque sur penalty à la 12e.

/ATS