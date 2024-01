Lionel Messi pour la huitième fois joueur FIFA de l'année

L'attaquant argentin Lionel Messi, déjà vainqueur du Ballon d'Or, a été désigné meilleur joueur de l'année 2023. Son sacre a été annoncé durant la cérémonie 'FIFA The Best' organisée lundi à Londres.

Le meneur de 36 ans, qui évolue à l'Inter Miami, a obtenu cette récompense pour la huitième fois de sa carrière. Mais elle n'a tenu qu'à un fil: il a totalisé le même nombre de suffrages que le Norvégien Erling Haaland, favori après le triplé Ligue des champions, championnat et Coupe d'Angleterre obtenu avec Manchester City. Messi s'est imposé après avoir été placé en tête par les capitaines des équipes nationales ayant participé au vote. Le Français Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) est troisième.

Parmi les autres récompenses décernées, le Catalan Pep Guardiola a été élu meilleur entraîneur et le Brésilien Ederson meilleur gardien. Tous deux font partie de Manchester City.

Côté féminin, la milieu Aitana Bonmati, championne du monde avec l'Espagne et lauréate de la Ligue des champions avec le FC Barcelone, a été désignée meilleure joueuse de l'année 2023. L'Espagnole de 25 ans, déjà Ballon d'Or et joueuse UEFA, s'est imposée devant sa compatriote Jennifer Hermoso et la Colombienne Linda Caicedo.

