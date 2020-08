Liverpool laborieux et battu par un Arsenal en progrès

Laborieux et encore en rodage, Liverpool s'est incliné aux tirs au but (1-1, 5-4 tab) lors du Community Shield qui ouvre la saison de football anglaise, face à un Arsenal en progrès, samedi à Wembley.

Dans une ambiance toujours aussi surprenante, avec le huis-clos total, Mikel Arteta et ses joueurs dont Granit Xhaka ont confirmé que les Londoniens comptent faire bien mieux que leur médiocre 8e place de l'an dernier.

'Je serais surpris qu'on joue notre meilleur match de la saison', avait averti avant le match Jürgen Klopp, son équipe sortant à peine d'un gros travail foncier et ayant, de son propre aveu, les jambes un peu lourdes. Xherdan Shaqiri, à nouveau blessé, ne figurait pas sur le banc.

Cela s'est vu sur la première période notamment, avec un jeu collectif bien en place et un ballon souvent confisqué à l'adversaire, mais un manque de rythme dans les 30 derniers mètres empêchant les Reds de se mettre en bonne position.

Arsenal a ouvert la marque par Aubameyang (13e). Ce but, célébré par le Gabonais en faisant le geste du personnage de Black Panther, le super-héros noir interprété par Chadwick Boseman, décédé samedi d'un cancer du colon, était son 5e à Wembley, après des doublés en demi-finale et finale de la Coupe d'Angleterre, ce qui fait de lui le Gunner le plus prolifique dans cette enceinte mythique.

Les Reds ont égalisé par Minamino au terme d'une action un peu confuse dans la surface. Puis le résultat a été décidé par une séance de tirs au but, sans passer par la case prolongation.

Le jeune attaquant Rhian Brewster (20 ans) a, malheureusement pour lui, trouvé le haut de la transversale sur la troisième tentative des Reds et Aubameyang s'est chargé de transformer tout en décontraction le cinquième essai d'Arsenal pour offrir aux siens, après la FA Cup, un deuxième trophée en un peu moins d'un mois.

