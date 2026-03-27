Lucerne ne reconduit pas le contrat de son coach Mario Frick

Lucerne annonce que le contrat de son entraîneur Mario Frick ne sera pas renouvelé au terme ...
Lucerne ne reconduit pas le contrat de son coach Mario Frick

Lucerne ne reconduit pas le contrat de son coach Mario Frick

Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

Lucerne annonce que le contrat de son entraîneur Mario Frick ne sera pas renouvelé au terme de la saison.

Actuelle 7e de Super League, l'équipe ne peut plus se qualifier pour le tour final pour le titre (top 6).

Mario Frick a pris les rênes de l'équipe il y a quatre ans et demi, dans une phase délicate. Sa première mission a été d'assurer le maintien. Les saisons suivantes, Lucerne s'est classé 4e, 7e et 6e du Championnat.

'Notre longue et fructueuse collaboration avec Mario Frick a été extraordinaire à maints égards. Au cours de ces années, avec son style et ses connaissances, il a adhéré à 100% à la philosophie du club. Nous lui en sommes très reconnaissants. Dans le même temps, au terme d'un dialogue constructif, nous avons acquis la conviction qu'il était temps d'emprunter de nouveaux chemins', déclare dans le communiqué du club le directeur sportif Remo Meyer.

Le coach liechtensteinois s'est distingué par son aptitude à faire mûrir les talents. Sous sa conduite, plus de 20 jeunes joueurs ont fait leurs débuts en Super League.

'Le moment est venu pour moi de faire le prochain pas et de relever un nouveau défi. Mais d'abord, nous voulons terminer la saison le mieux possible', souligne l'intéressé.

La succession doit encore être réglée. L'assistant de Frick, Roman Matter, quittera aussi le club.

/ATS
 

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