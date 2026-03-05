Malaisie: Sanction allégée contre sept joueurs par le TAS

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé jeudi la forte amende infligée par la FIFA à ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé jeudi la forte amende infligée par la FIFA à la Malaisie dans une affaire de fraude à la nationalité.

Mais le TAS a allégé les sanctions contre les sept joueurs concernés.

Dans ce dossier qui a fait scandale en Malaisie, la juridiction a autorisé les footballeurs à 'reprendre l'entraînement avec leurs clubs respectifs', annulant leur suspension pour 12 mois de 'toute activité liée au football', selon un communiqué.

Facundo Tomás Garcés Rattaro, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal Iraurgui et Hector Alejandro Hevel Serrano demeurent en revanche privés pour un an de matches officiels, en tenant compte de la suspension déjà purgée du 25 septembre au 26 janvier dernier.

Les sept hommes, approchés l'an dernier par la Fédération malaisienne (FAM) pour devenir internationaux, avaient entrepris une procédure de naturalisation 'en recourant à des documents falsifiés', alors même qu'ils n'avaient 'aucun lien avec la Malaisie', rappelle le TAS.

La FAM, dont les membres du comité exécutif ont démissionné en bloc fin janvier, a reconnu sa responsabilité dans la fraude, expliquant 'que le rôle des joueurs s'était limité à fournir' ces documents, qu'ils n'avaient 'ni préparés, ni modifiés'.

Le TAS a lui jugé les joueurs 'complices', tout en maintenant l'amende de 350'000 francs prononcée fin décembre par la FIFA contre la FAM. L'instance avait également infligé à la sélection trois défaites sur tapis vert.

/ATS
 

