Manchester City dépasse Arsenal en tête de la Premier League

Manchester City a ravi la première place de la Premier League à Arsenal en s'imposant mercredi 1-0 chez l'avant-dernier Burnley. Les Clarets sont eux officiellement relégués en deuxième division.

Arsenal repassera devant en cas de victoire ou de match nul samedi contre Newcastle durant la 34e journée, mais Manchester City a toujours un joker, avec un match en retard à jouer contre Crystal Palace.

Mercredi, l'équipe de Pep Guardiola n'a pas brillé à Turf Moor mais elle est allée chercher la victoire qu'il lui fallait pour monter sur le trône en Premier League, trois jours après son succès contre les Gunners (2-1).

Elle présente un bilan parfaitement identique à Arsenal (70 points et +37 en différence de buts) après 33 rencontres disputées, mais elle le double au classement grâce à un total de buts marqués supérieurs (66 contre 63).

Un 24e but pour Haaland

Celui inscrit dès la cinquième minute par Erling Haaland, son 24e but cette saison en Premier League, a suffi au bonheur des Citizens.

L'avant-centre norvégien a pris le meilleur sur le gardien Martin Dubravka d'un piqué du gauche en finesse, au bout d'un sprint puissant lancé par une passe de Jérémy Doku (5e, 1-0).

Les visiteurs ont dominé sans parvenir à enfoncer le clou, et en laissant leur hôte s'approcher parfois un peu trop facilement de la cage de Gianluigi Donnarumma, jusque dans les ultimes secondes du match.

Pour Burnley, cette 22e défaite subie en 34 journées est synonyme de relégation en Championship (2e division), la troisième en cinq saisons. De quoi donner des envies d'ailleurs au Genevois Zeki Amdouni, sous contrat avec les Clarets jusqu'en 2028 et qui se remet toujours d'une grave blessure à un genou.

/ATS