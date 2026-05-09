Manchester City met Arsenal sous pression en Premier League

Manchester City a marqué trois buts en seconde période contre Brentford (3-0), samedi à domicile ...
Manchester City met Arsenal sous pression en Premier League

Manchester City met Arsenal sous pression en Premier League

Photo: KEYSTONE/AP/Dave Thompson

Manchester City a marqué trois buts en seconde période contre Brentford (3-0), samedi à domicile, pour continuer à croire au titre en Premier League. Même si le leader Arsenal conserve la main.

Manchester City (2e, 74 points) revient à deux longueurs d'Arsenal à la veille du court déplacement du leader à West Ham, le premier relégable.

L'équipe de Pep Guardiola a fait la différence dans le second acte grâce à Jérémy Doku (60e), Erling Haaland (75e) et Omar Marmoush (90e+2), soignant au passage une différence de buts qui pourrait être cruciale pour le titre (+40, +41 pour Arsenal).

Les Mancuniens accueillent Crystal Palace mercredi en match en retard, avant de terminer le championnat contre Bournemouth et Aston Villa.

/ATS
 

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