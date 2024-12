Manuel Akanji: un sauvetage décisif

Manuel Akanji et Manchester City ont bouclé leur année contrastée sur une bonne note : une victoire 2-0 à Leicester.

Sans toucher au génie et sans, surtout, témoigner de sa maîtrise passée, le quadruple Champion en titre a forcé la décision grâce au premier but en Premier League du Brésilien Savinho (21e) et grâce à une tête imparable d’Erling Haaland sur un centre de ce même Savinho (74e). La formation de Pep Guardiola restait sur une série de quatre matches sans victoire en championnat.

Manuel Akanji a tenu un rôle déterminant cette rencontre. Le Zurichois a, en effet, suppléé son gardien sur la ligne à la 62e sur une tentative de James Justin. Il a été l’un des rares à garder la tête froide dans les rangs mancuniens face à la pression adverse dans une seconde période bien incertaine avant le but libérateur de Haaland.

/ATS