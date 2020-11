Maradona restera hospitalisé au moins jusqu'à lundi

Diego Maradona restera hospitalisé au minimum jusqu'à lundi, selon son médecin Leopoldo Luque. La légende argentine récupère de son opération d'un hématome sous-dural subie mardi à Buenos Aires.

L'idole du football argentin, âgée de 60 ans, a eu 'des épisodes de confusion liés à un contexte d'abstinence qui nécessite un traitement pendant plusieurs jours', avait expliqué la veille le praticien.

'Quand un patient est touché par un syndrome d'abstinence nous le soignons, nous ne le laissons pas partir. Diego n'était pas nécessairement d'accord mais nous avons insisté, à présent nous le voyons aller mieux', a ajouté Leopoldo Luque. 'L'idée est désormais qu'il reste jusqu'à ce qu'il aille au bout du processus, qui varie selon les patients' a conclu le médecin.

Le champion du monde 1986 a affirmé qu'il ne consommait plus de cocaïne depuis des années, mais selon des proches et la presse, il est désormais dépendant à l'alcool. Il avait été hospitalisé lundi à La Plata, à 60 km au sud de Buenos Aires, en raison d'une anémie et de déshydratation. Des examens avaient révélé la présence d'un hématome sous-dural, une poche de sang formée sous la boîte crânienne. Il avait alors été transféré à la clinique privée Olivos, dans la commune du même nom.

/ATS