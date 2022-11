Marion Daume nommée directrice du football féminin

Marion Daube sera la nouvelle directrice du football féminin à l'ASF. Elle succèdera le 1er janvier 2023 à Tatjana Hänni, en partance pour les Etats-Unis.

La Zurichoise Marion Daube (46 ans) pilote actuellement la candidature suisse à l'organisation de l'Euro dames 2025. Elle continuera sa mission jusqu'au terme de l'année.

'Je ressens une grande joie et je remercie le comité central pour la confiance qu'il m'accorde. Mais je ressens aussi une grande responsabilité', a réagi la future directrice. Elle a indiqué vouloir rapprocher toute la famille du football, hommes et femmes, et utiliser le potentiel et les synergies de l'ensemble de l'association pour faire progresser le football féminin en Suisse.

/ATS