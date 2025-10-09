Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

L'Angleterre a aisément battu le pays de Galles 3-0, jeudi en amical à Wembley. Les trois buts ...
Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Photo: KEYSTONE/AP/Frank Augstein

L'Angleterre a aisément battu le pays de Galles 3-0, jeudi en amical à Wembley. Les trois buts sont tombés lors des vingt premières minutes de la rencontre.

Le sélectionneur Thomas Tuchel a serré le poing et bondi quand Morgan Rogers (3e), Ollie Watkins (11e) et Bukayo Saka (20e) ont mis le gardien Karl Darlow au supplice. Les visiteurs ont eu le mérite de relever la tête en seconde période, jusqu'à tester deux fois les réflexes de Jordan Pickford (56e, 72e).

Ruben Loftus-Cheek, sept ans après

C'était un galop d'essai parfait pour les Anglais avant la reprise des qualifications pour le Mondial 2026, mardi à Riga contre la Lettonie, dans un groupe K qu'ils dominent de la tête et des épaules (cinq victoires en cinq matches, 13 buts marqués et aucun encaissé).

En l'absence du capitaine Harry Kane, ménagé après un coup reçu avec le Bayern, le brassard a été confié à Declan Rice et la pointe de l'attaque à Ollie Watkins. Tuchel a procédé à de nombreux changements en seconde période, ce qui a notamment permis à Ruben Loftus-Cheek de porter à nouveau le maillot anglais quasiment sept ans après la dernière fois.

/ATS
 

