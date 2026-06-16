Miro Muheim blessé et incertain pour le duel contre la Bosnie

Miro Muheim pourrait bien manquer le deuxième match du Mondial contre la Bosnie-Herzégovine ...
Miro Muheim blessé et incertain pour le duel contre la Bosnie

Miro Muheim blessé et incertain pour le duel contre la Bosnie

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Miro Muheim pourrait bien manquer le deuxième match du Mondial contre la Bosnie-Herzégovine. Le défenseur de l'équipe de Suisse souffre d'une légère blessure musculaire, a indiqué l'ASF.

La nature de sa blessure n'a pas été précisée, mais Muheim n'a pas été aperçu mardi lors de l'entraînement de la Suisse à San Diego. Pas sûr qu'il soit rétabli pour l'entraînement de mercredi, avant que la Suisse ne se rende à Los Angeles.

Pour Miro Muheim, le tournoi n'a pas débuté de la meilleure façon. Entré en jeu à la 89e samedi face au Qatar (1-1), le latéral gauche du SV Hambourg a inscrit l'autogoal égalisateur dans le temps additionnel.

/ATS
 

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