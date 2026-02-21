Monaco s'impose chez le leader de Ligue 1 avec un but de Zakaria

L'AS Monaco a créé la surprise samedi en s'imposant 3-2 à Lens, leader de Ligue 1. Aligné en défense centrale, Denis Zakaria a participé à ce succès en marquant son deuxième but en une semaine.

Menés 2-0 à la 56e, les Monégasques ont renversé la table en l'espace de dix minutes. Folarin Balogun a sonné la révolte (62e) avant le but de Zakaria, un joli coup de tête (70e), et le 3-2 décisif de l'Espagnol Ansu Fati (72e). Le Genevois s'était déjà illustré le week-end dernier en marquant contre Nantes (3-1).

Cette défaite des Lensois, qui avaient remporté 11 de leurs 13 derniers matches, donne l'occasion au Paris Saint-Germain de reprendre la tête du Championnat de France. Le PSG accueille Metz ce samedi soir au Parc des Princes (21h05).

/ATS