Mondial dames: l'Angleterre bat le Danemark

L'Angleterre, championne d'Europe en titre, a battu le Danemark 1-0 à Sydney au bout d'un match serré dans le groupe D. Les Lionnes se rapprochent ainsi des 8es de finale de la Coupe du monde dames.

Grâce à un superbe but en début de match de l'attaquante de Chelsea Lauren James (6e), les Anglaises sont proches de gagner leur ticket pour la phase à élimination directe. Elles ont jusqu'ici gagné leurs deux premières rencontres, chaque fois sur le score de 1-0.

Pendant la première période, la joueuse de Chelsea a été la plus percutante dans la défense danoise, notamment par ses centres et ses frappes (12e, 20e, 21e). Après un début de match rythmé, les joueuses de la sélectionneuse Sarina Wiegman se sont fait ensuite bousculer par les Danoises, qui ont failli revenir grâce à un tir de Rikke Madsen, trop croisé (24e).

Nouvelle blessure

La capitaine Pernille Harder, qui vient de signer au Bayern Munich après trois saisons à Chelsea, a aussi tenté mais trop croisé sa frappe (28e). La première période des Anglaises a été assombrie par la blessure de la milieu Keira Walsh, touchée au genou et sortie sur une civière. Elle est apparue ensuite en béquille. Les Lionnes doivent déjà faire sans plusieurs titulaires à cause d'une pluie de blessures, notamment au genou: la capitaine Leah Williamson, Fran Kirby et Beth Meads.

En seconde période, le rythme s'est nettement ralenti et le nombre d'occasions aussi: les Anglaises n'ont pas réussi à se mettre à l'abri, malgré les accélérations de Lauren James ou la frappe puissante d'Alessia Russo, à côté du cadre (72e).

