Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Durement touchés par le drame de Crans-Montana, les jeunes du FC Lutry ont reçu la visite de Murat Yakin lundi. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse est venu leur donner un entraînement surprise.

La visite, mise en avant par 24 heures, n'avait pas été communiquée préalablement par l'Association suisse de football (ASF), ni par le FC Lutry. 'Nous voulions offrir un moment de bonheur aux équipes qui ont perdu des jeunes', a expliqué le porte-parole de l'ASF Adrian Arnold, contacté par Keystone-ATS.

La fédération a ainsi pris contact avec Stéphane Bise, le président du club de la banlieue lausannoise. Il a ensuite été décidé de rassembler les joueurs et les familles ce lundi soir, en leur réservant la surprise de la venue du sélectionneur, de son adjoint Davide Calla et de l'entraîneur des gardiens Patrick Foletti.

'Le sélectionneur a d'abord pris la parole pour exprimer toute sa solidarité envers le club et les personnes touchées par le drame. Il a également souhaité beaucoup de courage aux jeunes encore hospitalisés', a ajouté Adrian Arnold. Murat Yakin et ses adjoints ont ensuite animé l'entraînement des juniors A et B du club, devant de nombreux parents.

Le FC Lutry a été particulièrement touché par le drame de Crans-Montana, qui a fait 41 morts et 115 blessés dans la nuit du Nouvel An. De nombreux jeunes du clubs font partie des victimes.

