Naples a limogé son entraîneur à 48 heures de recevoir Barcelone

Naples, champion d'Italie en titre, a limogé son entraîneur Walter Mazzarri lundi, à 48 heures de la réception du FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

L'annonce été faite par son président à la chaîne Sky Sport, confirmant ainsi des informations de la presse italienne.

'Walter Mazzarri est un ami de la famille De Laurentiis et du Napoli. C'est un adieu qui fait mal, car il s'est rendu très disponible à un moment de grandes difficultés', a déclaré Aurelio De Laurentiis, à propos de Mazzarri qui avait succédé au Français Rudi Garcia mi-novembre.

'Mais il fallait prendre aussi en compte nos tifosi et leur donner quelque chose de plus', a-t-il poursuivi.

Le producteur de cinéma a confirmé l'engagement de Francesco Calzona, qui a occupé le poste d'entraîneur-adjoint du Napoli entre 2015 et 2018, puis en 2021-22, et qui dirige depuis 2022 la sélection slovaque avec qui il participera à l'Euro 2024.

'On va maintenant essayer avec Calzona qui a travaillé avec Sarri et Spalletti (comme adjoint, NDLR) et qui connaît 80% de l'effectif', a ajouté De Laurentiis.

Signe que sa nomination jusqu'à la fin de saison n'est plus qu'une question d'heures, Naples a annoncé que la séance d'entraînement prévue initialement mardi à 11h00 était repoussée à 14h00.

Calzona n'aura qu'une séance avec ses nouveaux joueurs avant d'affronter le Barça, champion d'Espagne en titre qui connaît lui aussi une saison difficile (3e).

Moyenne inférieure à Garcia

Sous la direction de Mazzarri, Naples n'a engrangé que quinze points en douze matches de championnat (1,25 points par match), contre 21 points en autant de matches (1,75 par match) pour Rudi Garcia.

Avec un effectif largement inchangé par rapport à celui qui a dominé la Serie A en 2022-23 et qui a offert aux tifosi napolitains un troisième titre national après 33 ans d'attente, Naples n'a déjà plus que la Ligue des champions pour sauver sa saison.

Le Napoli est distancé en championnat, a été éliminé de la Coupe d'Italie dès son entrée en lice et a été battu en finale de la Super Coupe d'Italie par l'Inter Milan.

/ATS