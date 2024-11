Naples contrarie l'Inter et reste leader

Naples reste leader du Championnat d'Italie après avoir neutralisé l'Inter Milan (1-1) sur son terrain dimanche en clôture de la 12e journée du Championnat d'Italie.

Le Napoli, en tête de la Serie A depuis la 6e journée, a ouvert la marque grâce à Scott McTominay qui a repris victorieusement un corner pour tromper Yann Sommer. L'Inter a égalisé juste avant la pause sur un tir des 20 mètres de Hakan Calhanoglu (43e).

Le milieu turc a eu l'occasion de donner la victoire aux champions d'Italie en titre sur penalty (74e), mais sa tentative a été repoussée par le montant droit du but napolitain. Il s'agit de son premier échec en vingt penalties tirés sous le maillot de l'Inter.

Après ce nul, Naples totalise 26 points et conserve sa place de leader. L'Inter affiche pour sa part 25 points. Mais son bilan contre les autres cadors du championnat est inquiétant: il a été battu par son grand rival, l'AC Milan, et a fait match nul à domicile contre la Juventus (4-4) et contre Naples.

/ATS