Neuer a mis « ses intérêts personnels » avant ceux du Bayern

Manuel Neuer a mis 'ses intérêts personnels au-dessus des intérêts du club', regrette le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic dans l'hebdomadaire Bild am Sonntag.

L'ancien joueur du 'Rekordmeister' a mis les choses au point après la spectaculaire sortie médiatique du gardien allemand actuellement blessé.

Dans deux entretiens au site sportif The Athletic et au quotidien Süddeutsche Zeitung, Manuel Neuer a vivement critiqué le limogeage de l'entraîneur des gardiens depuis 2011 et ami proche, Toni Tapalovic, par le Bayern le 24 janvier.

'C'était pour moi un coup, alors que j'étais déjà à terre. C'est comme si on m'avait arraché le coeur', a expliqué le portier international allemand, qui a récemment fêté ses 37 ans et qui est indisponible jusqu'à la fin de la saison après une fracture de la partie inférieure de la jambe droite lors d'une sortie à skis.

Attendu une autre attitude

Pour Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich, 'la déception' exprimée par Manuel Neuer concernant le renvoi de Toni Tapalovic, 'nous touche aussi, parce que Manuel a mis ses intérêts personnels au-dessus des intérêts du club', explique-t-il dans Bild am Sonntag.

'Je comprends que Manuel soit touché personnellement. Mais en tant que capitaine, j'aurais attendu de sa part une autre attitude', ajoute Salihamidzic, affirmant que la 'difficile décision' concernant Tapalovic n'avait rien à voir avec Neuer, 'et nous le lui avons expliqué'.

A dix jours du choc

Cette sortie médiatique de Neuer intervient à dix jours d'un choc en 8e de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes contre le Paris St-Germain. Cela fait que le Bayern a 'avec Manuel, un thème très important de plus à résoudre', estime Salihamidzic.

'S'il doit y avoir des conséquences, nous en parlerons d'abord avec Manuel', précise le directeur sportif du Bayern. Le club munichois, qui a enrôlé Yann Sommer pour remplacer Neuer, traverse en coulisses une forte zone de turbulences.

