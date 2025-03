Neymar à nouveau épinglé pour une sortie au carnaval de Rio

Neymar, fêtard impénitent, est la cible de critiques au Brésil. Ceci pour avoir manqué un match décisif dimanche, quelques jours après avoir pris part au carnaval de Rio.

De retour dans son club formateur de Santos et fraichement rappelé en sélection, l'attaquant de 33 ans a passé toute la demi-finale du championnat de Sao Paulo contre les Corinthians sur le banc, en raison d'une gêne à la cuisse gauche. Sans son numéro 10, Santos a perdu le match 2-1.

'Ney', qui revient d'une grave blessure au genou (gauche également), a expliqué sur Instagram qu'il avait commencé à ressentir ces douleurs jeudi. Mais il était déjà sorti à la 76e minute du quart de finale contre Red Bull Bragantino le 2 mars, par précaution, après une avoir ressenti une gêne à la même cuisse.

Le lendemain, le Brésilien était au sambodrome pour les défilés des écoles de samba de Rio de Janeiro, de quoi faire ressurgir les critiques sur son hygiène de vie, même s'il a effectué ce voyage durant les jours de congés accordés par son club.

'S'il était vraiment blessé, pourquoi est-il allé à Rio pour le carnaval? Pourquoi il ne s'est pas concentré sur sa convalescence?', s'est interrogé Milton Neves, chroniqueur du site Uol. 'Le football en second plan?', a renchéri pour sa part Mauro Cézar Pereira, un autre commentateur sportif réputé au Brésil.

Ni le club ni le joueur n'ont donné de précisions sur la blessure. Selon les médias brésiliens, il s'agirait d'un petit oedème à la cuisse.

Après sa virée au carnaval de Rio, il s'est entraîné normalement mercredi. Et selon lui, la blessure qui l'a privée de la demi-finale contre Corinthians est intervenue jeudi, le jour où il a été appelé pour les matches du Brésil contre la Colombie et l'Argentine, les 20 et 25 mars, en qualifications pour le Mondial 2026.

Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts, deux de plus que Pelé) ne joue pas en équipe nationale depuis octobre 2023, quand il avait subi une grave blessure au genou contre l'Uruguay qui l'avait tenu éloigné près d'un an des terrains.

En 2019, alors qu'il évoluait au PSG, Neymar avait déjà été critiqué pour s'être rendu au carnaval de Rio alors qu'il était en convalescence d'une fracture au pied.

