Neymar de retour après son opération du genou

La star brésilienne Neymar a fait son retour sur le terrain dimanche avec le Santos FC, le ...
Photo: KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER

La star brésilienne Neymar a fait son retour sur le terrain dimanche avec le Santos FC, le club qui l'a formé. Il était absent depuis plusieurs semaines pour cause d'opération au genou gauche.

L'attaquant de 34 ans est sorti du banc des remplaçants pour la deuxième mi-temps du match contre le Velo Clube, dans le championnat 'paulista', qui s'est soldé par une victoire 6-0 pour Santos.

Pour sa première apparition depuis décembre 2025, Neymar a montré quelques éclairs de talent, dans un match qui affichait déjà 3-0 à la mi-temps. Il a vécu en raison de blessures à répétition une saison difficile avec le Santos, qu'il a rejoint après son départ d'Al-Hilal l'année dernière. Mais il a joué un rôle-clé dans son maintien en première division.

Neymar, qui est également parvenu à un accord pour renouveler jusqu'à fin 2026 son contrat avec le Santos, n'a plus joué en équipe nationale depuis plus de deux ans. Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts, 2 de plus que Pelé) n'a pas encore été appelé par le nouveau sélectionneur du Brésil, l'Italien Carlo Ancelotti, qui a pris en juin les rênes de l'équipe.

