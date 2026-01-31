Numa Lavanchy: « Ça aurait été cruel de perdre 3-2 »

Numa Lavanchy s'est illustré comme rarement samedi lors du spectaculaire derby du Rhône (3-3). Le défenseur du FC Sion aurait trouvé 'cruel' que son équipe rendre bredouille du Stade de Genève.

'Ça aurait été cruel de perdre 3-2', a estimé le latéral droit lors de son passage en zone mixte, quelques minutes après la fin de match folle qui l'a vu offrir le 3-3 à son jeune coéquipier Winsley Boteli. 'C'était un derby engagé, qui aurait pu basculer des deux côtés et à la fin c'est 3-3. Je pense que c'est un point mérité.'

Décisif sur l'ouverture du score à la 5e minute - son centre-tir fut dévié par Steve Rouiller dans le filet servettien -, Numa Lavanchy a aussi marqué son premier but et délivré son premier assist de la saison en deuxième période. Ses deux contributions sont intervenues après un ajustement tactique payant de son entraîneur Didier Tholot.

En passant d'un 4-3-2-1 à un 4-3-3, le technicien français a replacé Lavanchy dans un rôle plus offensif de piston. 'C'est un poste que j'apprécie: tu pars de moins loin donc tu es plus facilement dans la surface adverse', a commenté l'intéressé, 'très content' d'avoir fait trembler les filets après la pause d'une belle reprise de volée.

'Prendre le 3-1 nous aurait tués'

'Après le 1-0, on a connu un gros passage à vide: Servette s'est crée des occasions, Servette a pris confiance, Servette a marqué, Servette a mis le 2-1', a retracé le Vaudois d'origine. 'On a fait le dos rond jusqu'à la mi-temps, il ne fallait surtout pas prendre ce 3-1 qui nous aurait +tués+.'

Les Grenat en étaient proches, du 3-1, mais Lilian Njoh a notamment raté une grosse occasion à la 44e. 'Ensuite, le momentum a changé de camp, on a égalisé et on était sans doute plus proches du 3-2 que Servette', a poursuivi Numa Lavanchy, avec une certaine lucidité: sans deux exploits de Joël Mall autour de la 75e, Sion aurait pu mettre un sacré coup sur la tête du SFC.

Ce sont les Sédunois qui l'ont pris, ce coup, avec le 3-2 d'Ablie Jallow à la 85e. Les joueurs de Didier Tholot ont toutefois fait preuve de belles ressources pour marquer dans le temps additionnel, comme ils l'avaient fait à Lucerne il y a quelque mois (aussi 3-3) ou même lors du premier match de la saison à Zurich (victoire 3-2, avec une réussite tardive de... Boteli).

'C'est important dans une saison de se raccrocher à des scénarios qu'on a déjà connus', a expliqué Lavanchy. 'Au final, au vu du scénario, on peut dire qu'on est contents avec ce point.' Un point qui pourrait bien compter dans la lutte pour le top 6 et la participation au 'Championship Group'.

/ATS