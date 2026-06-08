Olise dynamite l'Irlande du Nord

Pour son dernier match de préparation avant le début de la Coupe du monde, la France a dominé ...
Olise dynamite l'Irlande du Nord

Olise dynamite l'Irlande du Nord

Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA

Pour son dernier match de préparation avant le début de la Coupe du monde, la France a dominé l'Irlande du Nord 3-1. Michael Olise a réalisé un triplé.

Le joueur offensif du Bayern Munich a été intenable. C'est lui qui a ouvert le score à la 43e, juste avant la mi-temps. Le joueur né à Londres a été le plus prompt à jaillir sur un rebond.

De retour des vestiaires, la France a continué à attaquer et Olise a repris dans la surface de réparation un ballon du gauche en ne laissant aucune chance au portier nord-irlandais.

La réduction du score de Patrick Kelly (64e) permettra à Didier Deschamps d'avoir des choses à régler avant le début de la compétition. Olise lui est plutôt bien réglé, surtout que sa frappe enroulée du gauche à l'extérieur des seize mètres a fait mouche.

Comme en 2002, la France commencera son Mondial face au Sénégal le 16 juin. Elle défiera ensuite l'Iraq et la Norvège pour terminer.

/ATS
 

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