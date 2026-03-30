Oslo, laboratoire à ciel ouvert pour Murat Yakin

Quelles surprises Murat Yakin réservera-t-il dans son alignement mardi soir à Oslo (18h00) ? Bien malin celui qui parviendra à deviner la composition suisse pour ce match amical contre la Norvège.

Arrivés dans la capitale norvégienne lundi en début d'après-midi, les Suisses ont livré un dernier entraînement sur la pelouse de l'Ullevaal Stadion en soirée. Une pelouse en mauvais état à en croire les journalistes locaux, désespérés d'entendre le sélectionneur suisse critiquer le pré du stade national d'Oslo.

Les suiveurs suisses étaient quant à eux davantage intéressés à deviner les desseins de Murat Yakin pour ce dernier match amical avant l'annonce de sa liste pour la Coupe du monde, qui sera révélée en mai. Fidèle à lui-même, le Bâlois est resté nébuleux, tout en distillant certaines informations.

'Nous débuterons avec des nouveaux joueurs, des joueurs frais, qui, je l'espère, sauront saisir cette chance. Je me réjouis d'envoyer les onze titulaires sur le terrain', a-t-il déclaré, confirmant également qu'il y aurait des changements à la mi-temps et à l'heure de jeu.

Sans Xhaka ni Kobel

Le sélectionneur a tout de même révélé que Granit Xhaka ne commencerait pas le match, laissant sans doute la place à Ardon Jashari dans l'entrejeu. Interrogé sur le moyen de stopper Erling Haaland, il a en revanche cité le nom de Manuel Akanji, le Zurichois ayant côtoyé le 'Cyborg' norvégien pendant cinq saisons au Borussia Dortmund et à Manchester City.

La présence de Michel Aebischer en conférence de presse d'avant-match laisse penser que le Fribourgeois sera de la partie mardi soir. La titularisation de Johan Manzambi, le premier joueur à sortir du banc ces derniers mois, sonne aussi comme une évidence, tout comme celle d'Yvon Mvogo à la place de Gregor Kobel devant le but.

Reste à savoir si Yakin va repasser à une défense à trois (cinq en comptant les pistons) pour résister à la puissance offensive scandinave. Cela ouvrirait la porte à une titularisation de Denis Zakaria en défense, à moins que le Genevois ne soit à nouveau testé dans le rôle de latéral droit.

/ATS