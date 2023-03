Patrick Vieira limogé de son poste d'entraîneur à Crystal Palace

Le Français Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur à Crystal Palace, a annoncé le club classé à la 12e place en championnat d'Angleterre, avec trois points d'avance seulement sur la zone rouge.

'Les résultats de ces derniers mois nous ont mis dans une situation difficile en championnat et nous avons estimé qu'un changement était nécessaire pour nous donner les meilleures chances de rester en Premier League', a expliqué dans un communiqué le président du club londonien Steve Parish.

'L'impact de Patrick (depuis son arrivée) a été significatif', a assuré Steve Parish. 'Il a conduit l'équipe à une demi-finale de la Coupe d'Angleterre et une 12e place respectable la saison dernière avec un football enthousiasmant'.

Mais la situation est plus compliquée cette saison. Crystal Palace n'a toujours pas gagné en 2023 et son entraîneur de 46 ans était ces dernières semaines de plus en plus sous pression avec trois longueurs d'avance seulement sur le premier relégable, Bournemouth (24 pts).

L'ancien milieu, champion du monde 1998 et d'Europe 2000 avec les Bleus, était arrivé en juillet 2021 à la tête des 'Eagles' avec un contrat de trois ans, pour relancer sa carrière d'entraîneur dans un championnat où il s'est fait un nom et un palmarès comme joueur.

Vieira a fait en 2016 ses grands débuts comme entraîneur principal au New York City FC, l'un des clubs satellites de la galaxie City, dans le Championnat nord-américain (MLS).

Il est revenu en 2018 en France pour prendre la direction de l'OGC Nice, une expérience de 30 mois au bilan mitigé malgré de belles 7e et 5e places en Ligue 1.

