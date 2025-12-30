Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0

Arsenal a remporté le choc de la 19e journée de Premier League. A domicile, les Gunners ont ...
Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0

Premier League: Arsenal domine Aston Villa 4-0

Photo: KEYSTONE/EPA/VINCE MIGNOTT

Arsenal a remporté le choc de la 19e journée de Premier League. A domicile, les Gunners ont largement battu Aston Villa 4-1. Cela leur a permis de renforcer leur place de leader.

Les Londoniens ont marqué en seconde période par Gabriel (48e), Zubimendi (52e),Trossard (69e) et Jesus (78e). Ils ont ainsi mis un terme à la série victorieuse des Villans, qui avaient remporté tous leurs matches depuis un revers à Liverpool au début novembre. Watkins a sauvé en vain l'honneur dans les arrêts de jeu.

Au classement, Arsenal possède 45 points. Manchester City, qui se déplacera à Sunderland le 1er janvier, en compte 40 et Aston Villa 39.

/ATS
 

Actualités suivantes

La FIFA songe à adapter la règle du hors-jeu

La FIFA songe à adapter la règle du hors-jeu

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 16:13

Mondial: Infantino justifie le prix des places par la forte demande

Mondial: Infantino justifie le prix des places par la forte demande

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 08:42

CAN 2025: le Maroc facilement qualifié pour les 8es de finale

CAN 2025: le Maroc facilement qualifié pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 29.12.2025 - 22:06

Faits marquants 2025 : la relégation des SR Delémont

Faits marquants 2025 : la relégation des SR Delémont

Football    Actualisé le 30.12.2025 - 10:37

Articles les plus lus

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 23:12

Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka

Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka

Football    Actualisé le 28.12.2025 - 17:03

CAN: l'Algérie de Vladimir Petkovic au rendez-vous des huitièmes

CAN: l'Algérie de Vladimir Petkovic au rendez-vous des huitièmes

Football    Actualisé le 28.12.2025 - 23:08

Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Football    Actualisé le 28.12.2025 - 23:12